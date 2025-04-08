صفقة القرن تقترب من أبواب القلعة الحمراء.. زيزو في سفارة أمريكا استعدادا لمونديال الأندية.. وشرط جزائي ضخم حال التراجع

زيزو،لا يزال ملف تجديد عقد أحمد زيزو، لاعب الزمالك، يتصدر المشهد، خلال الفترة الحالية، لا سيما وسط تقارير قربه من الانتقال إلى الأهلي.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع فريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي، بسبب المرور بالفترة الحرة قبل نهاية عقده رسميًا في الموسم الجديد.

وتواجد أحمد مصطفى زيزو اليوم داخل سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة من أجل إنهاء إجراءات تأشيرة لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي (ناديه المنتظر) إلى كأس العالم للأندية.

وجاء ظهور زيزو بناء على طلب مسئولي الأهلي بشأن إنهاء الإجراءات والانترفيو داخل السفارة من أجل استخراج التأشيرة.

وقال مصدر داخل النادي الاهلي، إن ملف أحمد مصطفى تم حسمه بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل التعاقدية وأيضا توقيع اللاعب على عقد تجاري مع الفريق يتضمن شرط جزائي يقترب من 3 مليون دولار حال التراجع عنه.

أضاف المصدر: زيزو سيكون لاعبا في الأهلي، وهناك تقديمة غير مسبوقة للاعب عبر منصات النادي بعد إعلان الأمر بشكل رسمي قريبا.

وأشار المصدر إلى أن أحمد مصطفي سيكون نجم الحملات الإعلانية للفريق في الموسم القادم، مؤكدا أن زيزو سيتصدر جميع الحملات الدعائية والإعلانية لفريق الكرة وتحديدا في كأس العالم للأندية.

تحذير الخطيب

فيما حذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مسؤلي القلعة الحمراء من الحديث عن أي شيء يتعلق بصفقة أحمد مصطفى زيزو.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الخطيب طالب الجميع بالنادي بضبط النفس وعدم التعليق سلبا أو إيجابا علي صفقة زيزو من أجل الحفاظ على اللاعب الذي يواجه ضغوطا كبيرة وهجوما من أنصار ناديه عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب اقتراب انضمامه إلى الأهلي مشددا لهم على أهمية عدم الرد سلبا أو ايجابا عن أي شيء يتعلق الصفقة.

كما قالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي إن أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك أبلغ عددا من لاعبي الأهلي الدوليين بحسم صفقة انتقاله إلي القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي مؤكدا لهم انه رفض جميع العروض المقدمة له من ناديه الحالي من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلي النادي الأهلي في ميركاتو الصيف القادم والذي ينطلق مطلع يونيو المقبل.

رد فعل والد زيزو

وكان الخلاف الأبرز بين أحمد سيد زيزو وإدارة نادي الزمالك هو المقابل المادي لتجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة حيث اشترط اللاعب الحصول على 75 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التجديد لمدة 3 مواسم قادمة.

ورفض والد احمد سيد زيزو رغبة مسؤولي الزمالك الملحة حاليا بعقد جلسة معه من أجل حل الأزمة وحسم توقيع اللاعب خاصه مع وجود قوية وإمكانية حصول زيزو على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة في الساعات القليلة القادمة.

واكدت مصادر بالزمالك أن هناك بعض المحبين من رجال الأعمال داخل نادي الزمالك جهزوا شيكًا بقيمة 70 مليون جنيه هي قيمة مستحقات زيزو المتأخرة لدى القلعة البيضاء بحيث يوافق على توقيع العقود الجديد وتجديد عقده مع القلعة البيضاء رسميًا عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر اليوم الجمعة حتى لا يفقد اللاعب تركيزه.

وشدد المصدر أن والد زيزو والمسؤول عن المفاوضات نيابة عن اللاعب رفض تماما فكرة عقد جلسة أخيرة مع مسؤولي الزمالك.

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