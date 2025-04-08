الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

الغرف السياحية: جولة الرئيس السيسي وماكرون بخان الخليلي أكبر دعاية لمصر

زيارة الرئيس الفرنسي
زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي
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أكد ناصر تركي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، على أن اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بمنطقة الحسين وخان الخليلي، تعد أكبر دعاية للسياحة في مصر، حيث تابع العالم كله باهتمام بالغ الزيارة التي نقلها الإعلام الفرنسي والعالمي كله.
 

اهتمام السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية

وشدد تركي، على اهتمام السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية والمزارات التاريخية، موجهًا التحية تحية لكل من فكر وخطط وأمن لنجاح الزيارة وأظهرها للعالم أجمع بصورة مشرقة عن أمن مصر وأمانها وروح شعبها المضياف.

وأوضح ان مقاطع الفيديو التي نشرها الرئيس الفرنسي عبر حساباته الرسمية والصور المتداولة للزيارة أظهرت الاستقبال الحافل والحفاوة الصادقة من أهالي منطقة الحسين وخان الخليلي، الذين أظهروا للعالم أروع صور التلاحم الوطني وحب الوطن والقيادة، موجها رسالة للمواطنين المصريين قائلًا: «شرفتمونا ورفعتم رؤوسنا بهذا الظهور المشرف والاستقبال الطبيعي الذي يعكس أصالة شعبنا وعراقته».


استغلال زيارة الرئيس الفرنسي للترويج السياحي لمصر بالخارج 


وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، عن أمله في استغلال هذه الزيارة في الترويج القوي والإيجابي لقطاع السياحة المصري، مؤكدًا تفاؤله بمستقبل السياحة في مصر بعد هذه الزيارة وايضًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم كله.

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ناصر هركي مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون خان الخليلي

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