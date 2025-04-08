الثلاثاء 08 أبريل 2025
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جولة تفقدية على المدارس لوكيل تعليم كفر الشيخ ومدير إدارة بيلا

جولة داخل المدارس
جولة داخل المدارس بكفرالشيخ

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها مدرسة عزبة جودة تعليم أساسي ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية، ومدرسة كفر المرازقة الإعدادية المشتركة ومدرسة المنشاة الكبرى الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد السيد حشيش الابتدائية التابعين لإدارة قلين التعليمية.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ومتابعة التقييمات، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وفي سياق آخر أجرى حموده يونس، مدير عام إدارة بيلا التعليمية، تفقد مدرسة الشيخ صابر للتعليم الأساسي، وخلال الزيارة، حرص على التفاعل المباشر مع الطلاب، حيث تبادل معهم الأحاديث للاطمئنان على مستواهم التعليمي واستيعابهم للمناهج الدراسية.

وأكد مدير عام الإدارة على ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية رقمي ١٣٧ و١٣٦، مشددًا على أهمية حضور الطلاب المنتظم وعدم الغياب لما له من تأثير مباشر على نتائج التقييمات الخاصة بهم، مستعرضا خطة المدرسة الخاصة بالتشجير، وأكد على أهمية تفعيلها وتنفيذها بما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية وجمالية للطلاب، وحث على مواصلة العمل لتحقيق أفضل النتائج والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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