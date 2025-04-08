الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية قدرات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتأهيلهم ليصبحوا قادة فاعلين في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال كمسار رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف الربط بين التعليم والقطاعات الإنتاجية، وتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، اتساقًا مع توجهات الدولة وتكليفات القيادة السياسية.

انطلاق فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد

وفي هذا الإطار، تنطلق اليوم فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

 

 ويستمر البرنامج حتى الجمعة 11 أبريل 2025، ويستهدف تنمية مهارات القيادة الاجتماعية والابتكار لدى طلاب الجامعات والمعاهد، وتمكينهم من التصدي للتحديات المجتمعية من خلال أدوات حديثة مثل ريادة الأعمال الاجتماعية والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية البرنامج باعتباره يتسق مع توجهات الدولة نحو إعداد جيل جديد من القادة المؤثرين في المجتمع، مشددًا على أن التعليم الجامعي أصبح منصة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الابتكاري، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إحداث التغيير وبناء مجتمع أكثر استدامة وابتكارًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويشمل مجموعة من المحاضرات وورش العمل حول قضايا الأمن القومي، ومكافحة الفكر المتطرف، والابتكار الاجتماعي في ظل التحول الرقمي، إلى جانب تدريب المشاركين على تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية ريادية.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من أبرزها: تنمية مهارات القيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار، والابتكار الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية في مجالات التسويق الاجتماعي، وتصميم المبادرات المجتمعية، وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار وريادة الأعمال التعليم الجامعي التعليم العالي الجامعات والمعاهد الدكتور أيمن عاشور الذكاء الاصطناعي المعاهد المصرية دعم الابتكار مكافحة الفكر المتطرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

التعليم العالي: الشراكة بين الجامعات المصرية والفرنسية تدعم الابتكار بمجالات تغير المناخ والذكاء الاصطناعي

اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي

الرئيس الفرنسي: مصر في طليعة دول الشرق الأوسط بالبرامج الدراسية

وزير التعليم العالي لـ ماكرون: تم توقيع 72 برتوكول تعاون مع المؤسسات التعليمية الفرنسية

جامعة القاهرة خلال الملتقى الفرنسي: نستهدف شراكات جديدة لخدمة الشباب

وزير التعليم الفرنسى: تعزيز التعاون بين البلدين لصالح الأجيال القادمة وجامعة القاهرة رسالة للسلام

توقيع 40 برتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية

تفاصيل الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي.. مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.. برامج أكاديمية مشتركة وربط الدراسة بالصناعة.. وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال «أبرز الأهداف»

الأكثر قراءة

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

"فقد عقله"، هذيان المقاول الهارب محمد علي يثير غضب المصريين

غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

تحذير جديد من الخطيب لمسئولي الأهلي بسبب زيزو

زيزو في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ما القصة؟

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

منوعات

المزيد

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية