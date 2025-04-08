تفاصيل مناقشات الشيوخ والحكومة حول أزمة حيازة التجار للدولار

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، الحديث عن أزمة حيازة التجار للدولار، وتوضيح من الحكومة في حالات التعامل معها.

مناقشة ملف معوقات الإفراج الجمركي أمام مجلس الشيوخ

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، كانت مخصصة لمناقشة دراسة بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وخلال الجلسة، أشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته إلى ما يواجهه البعض داخل المنافذ التي تتعامل مع الدولار، قائلا: ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حيازة العملة الصعبة.

وأشار إلى أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، يستوجب على الحكومة التدخل للحل.

وزير الشئون النيابية والقانونية

وبدوره نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما ذكره أحد أعضاء مجلس الشيوخ، بأنه يتم القبض على كل من يحمل الدولار لقضاء مطالبه، لاسيما فيما يتعلق بالإفراج الجمركي.

الاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني

وأوضح الوزير أن هناك فارقا بين وجود الدولار مع المواطنين لقضاء مصالحهم، وبين الإتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.

الدولار متاح

وقال المستشار محمود فوزي: الدولار متاح، ولا يوجد أي عذر لأي أحد في التعامل خارج الجهاز المصرفي في شأن الدولار.

تتحرك الدعوى الجنائية للاتجار بالعملة الأجنبية في حالة التلبس

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لا تتحرك الدعوى الجنائية في شأن الإتجار بالعملة الأجنبية، إلا في حالة التلبس وبطلب من محافظ البنك المركزي.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة وجهت أعضائها كذلك بعدم التوسع في جريمة الإتجار في النقد الأجنبي.

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