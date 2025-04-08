عصا وسكين وجثة بالديب فريزر وزواج عرفي، القصة الكاملة لـ مقتل مقاول التجمع

مقاول التجمع، “افرحي قطعته حتت وجبنالك حقك”، بهذه الكلمات أنهى "ف.م" مكالمته الهاتفية مع شقيقته، يزف لها خبر قتله لمديرها في العمل بأحد الكمبوندات الشهيرة بالتجمع، فلماذا قتله وكيف وما القصة؟

ترصد فيتو في السطور التالية القصة الكاملة لمقتل مقاول التجمع:

البحث عن وظيفة وشرط حسنة المظهر

في رحلة البحث عن عمل قامت " ت.م" من منطقة منشية ناصر،بالتقدم لشغل وظيفة مديرة مكتب بمكتب مقاول شهير بالتجمع والتي كان من ضمن الشروط أن تكون حسنة المظهر،لم يمر يومين حتي تم التواصل معها وإبلاغها بقبولها في الوظيفه.

ومن هنا بدأت القصة، بدأت كأغلب الافلام السينمائية من حيث إعجاب المدير بالموظفة الخاصة به ومديرة مكتبه ثم تحول الإعجاب لحب ثم تحول لعقد زواج عرفي بين صاحب الشركة " المقاول " والموظفة الحسناء..حتي أصرت "ت.م" علي إعلان الزواج أو تقدم المقاول لأهلها لطلب يدها للزواج.

رفض ومماطلة.. وحزن كبير

تفاجأت " ت.م" الموظفة برفض تام ومماطلة صاحب الشركة التي وقعت في غرامة بتهربه منها سواء هاتفيا أو على مستوي العمل، فلم تجد سبيلا لتفريغ طاقة حزنها سوي غرفتها تبكي فيها يوميا لتصاب بحالة اكتئاب شديدة، ومن هنا بدأت والدتها وشقيقها ينتبهوا لحالة ابنتهم التي ظلت في تدهور دائم.. حتي قرر شقيقها " ف.م" أن يتحدث معها ورفضت وظلت تبكي فما كان منه سوي ان يخطف هاتفها المحمول ليبحث في الرسائل لعله يجد علة شقيقته.



مفاجأة.. واعتراف بزواج عرفي

أثناء بحث شقيقها " ف.م" في هاتفها وجد رسائل بينها وبين صاحب الشركة التي تعمل بها محتواها "انت لازم تيجي تطلب ايدي من اهلي..أنا استئمنتك علي نفسي..أقول لاهلي ازاي ان بينا عقد عرفي لازم نتجوز رسمي ".. لم يدري "ف.م" بما يفعل لكنه ظل يضرب شقيقته " ت.م" وأخذ منها هاتفها وعنوان الشقة التي يقيم فيها مديرها بالعمل وبالفعل ذهب لمنزله بصحبته صديقه.

مشادة كلامية وجثة في الفريزر



اشتدّت المحادثات بين المقاول و" ف.م" شقيق الموظفة التي تجمعهما علاقة غير شرعية، محاولا إقناعه بضرورة الزواج من شقيقته إلا أن المقاول رفض وصمم علي موقفه، من هنا بدأت المحادثات تأخذ شكلا آخر وتحولت لاشتباكات بالايدي، سقط علي اثرها المقاول لم يكتف شقيق الفتاة بسقوطه بل قام بمساعدة صديقة بنحره ثم تقطيعه لـ٣ اجزاء بالسكين وبمساعدة عصا استطاع تهشيم رأسه، ووضع نصف الجثة في الديب فريزر والجزء الثاني في غرفة النوم والجزء الثالث في المطبخ.

رائحة كريهة وكشف غموض الواقعة

بعد ٣ أيام بدأت رائحة الجثة في التحلل وانبعثت رائحة كريهة جعلت الجيران يتشككون في الأمر وسرعان ما اتصل احد من الجيران بابن المقاول صاحب الشقة لمعرفة مصدر الرائحة الكريهة، وما ان وصل ابن المقتول الشقة حتي وقع مغشيا عليه من الرائحة ومن مشهد الدماء خاصة عندما رأي أشلاء والده، وسرعان ما أبلغ الأمن وبالفعل وصلت قوات الامن من قسم شرطة التجمع ومديرية أمن القاهرة للوقوف علي ملابسات الواقعة.





وعلي الفور تم ضبط المتهم وصديقه، الذي اعترف بالواقعة انتصارًا لشرف شقيقته التي ابلغها هاتفيا فور قتل المقاول " افرحي قتلته وقطعته.. جبتلك حقك".. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وذلك فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.