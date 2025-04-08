الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يشدّد على سرعة توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، لا سيما تلك المقامة بالأدوار العليا، وذلك في إطار تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة تعليمية آمنة وصحية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وعنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الرحيم عرفة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والنقيب محمود جلال، رئيس قسم الوقاية بالحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

الوضع الراهن للحضانات  غير المرخصة

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ والحضور الوضع الراهن للحضانات التي تعمل بدون ترخيص، والبالغ عددها 68 حضانة على مستوى المحافظة، فضلا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها هذه الحضانات، والسبل الممكنة لتذليل العقبات أمام حصولها على التراخيص القانونية، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة العامة، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

وفي هذا السياق، شدّد محافظ قنا على أهمية تكثيف لجنة شئون دور الحضانات  جهودها لزيادة أعداد الأطفال الملتحقين بتلك الحضانات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الأساسية، كما وجّه بضرورة تشجيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة على التوسع في إنشاء حضانات نموذجية تقدم خدمات تعليمية متميزة، وتتبنى وسائل تعليمية مبتكرة تسهم في تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم الذهنية.

وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها تحفيز أصحاب الحضانات على تقنين أوضاعهم، مع التشديد على تكثيف عمل اللجان الرقابية لمتابعة الأداء وضمان الالتزام بمعايير السلامة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحفظ سلامة الأطفال ويصون حقوقهم.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي مرحلة الطفولة المبكرة اهتمامًا خاصًا، لما لها من دور محوري في تشكيل وعي الطفل وتأسيس شخصيته، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم الحضانات وتوفير كافة السبل التي تضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراطات الحماية المدنية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا السلامة والصحة المهنية قنا مؤسسات المجتمع المدني وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

إحالة غير المنضبطين للتحقيق في مدارس قنا

ضبط وصلة مخالفة تُستخدم مياه الشرب لري الأراضي الزراعية فى قنا

محافظ قنا يقدم واجب العزاء في شهيد الواجب محمود عبد الصبور

وكيل تعليم قنا يقر مكافأة للمدارس المنفذة لخطة التشجير والدهانات بكفاءة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

مصدر بالأهلي: زيزو سيكون نجم الحملات الإعلانية في الموسم الجديد

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية