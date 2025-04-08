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رياضة

رونالدينيو يرشح هذا اللاعب لحصد الكرة الذهبية

رونالدينيو، فيتو
رونالدينيو، فيتو

يرى البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة أن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية بعد الانتقال إلى صفوف النادي الملكي.

ورغم فوزه بكأس العالم 2018، وتحقيقه للعديد من الأرقام القياسية رفقة باريس سان جيرمان، إلا أن مبابي لم ينجح من قبل في الحصول على "البالون دور"، ولكن رونالدينيو أشار إلى أنه يملك فرصة الآن لتحقيق ذلك بعدما انتقل لنادٍ بحجم ريال مدريد وخاصة في حال حصوله على بطولة كبيرة في نهاية الموسم.

رونالدينيو يتحدث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد 

وأجرى رونالدينيو مقابلةً صحفية مطولة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ونشرت "فوت ميركاتو" جزءًا منها، وقد عبّر النجم البرازيلي، الذي سبق له اللعب في صفوف باريس سان جيرمان، عن إعجابه الكبير بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، كما أعرب عن سعادته بوجوده الآن في الدوري الإسباني.

وعن كيليان مبابي، الذي وصفه بـ"الصديق العظيم"، قال رونالدينيو إن اللاعب الذي سجل 33 هدفًا مع ريال مدريد هذا الموسم، يُعد أحد أبرز المرشحين، خاصة إذا نجح في الفوز ببطولة كبيرة في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنه يملك فرصًا كبيرة في ظل وجوده في ريال مدريد.

وأضاف: "مبابي من اللاعبين الذين أحبهم كثيرًا، إنه صديق عزيز، وأقدّره كثيرًا على كل ما يقوم به في حياته، أنا سعيد جدًا بانضمامه إلى الليجا، نشترك في مسيرة متشابهة قليلًا بعد باريس سان جيرمان، هو الآن في نادٍ تاريخي سيساعده على التطور والفوز بالألقاب المهمة التي ما زال يبحث عنها".

رونالدينيو نادم على عدم اللعب بجوار زين الدين زيدان 

كما أعرب عن أسفه الشديد لعدم اللعب إلى جانب زين الدين زيدان، مشيرًا إلى أنه لطالما أعجب بالمدرب الفرنسي وندم على عدم وجود فرصة لجمعهما في فريق واحد، حيث قال: "لطالما أعجبت بزيدان، أندم على أنني لم ألعب معه أبدًا؛ لقد كان شيئًا فاتني. إنه شخص مثالي. كما أنني أُعجب كثيرًا به كمدرب أيضًا".

وأكمل: "زيدان ليس فقط لاعبًا فذًّا، بل يمتلك شخصية فريدة داخل وخارج الملعب، كان من الممكن أن نشكل ثنائيًا رائعًا، لكن لم يكن لنا نصيب في ذلك".

وعند سؤاله عن تجربتي ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان، أكد أن كلا النجمين تركا بصمة واضحة في تاريخ النادي، موضحًا: "هما أيضًا صديقان عظيمان. نيمار كتب تاريخًا رائعًا مع بعض المباريات الكبيرة، لكنه لم يكن محظوظًا بالإصابات".

واستكمل: "ميسي لم يمكث فترة طويلة، لكن كلاهما ترك بصمة في تاريخ باريس بمجرد اللعب هناك، لكنه فاز بالكرة الذهبية وهو في باريس، وبالطبع، كان لذلك تأثير كبير في العاصمة الفرنسية، أنا سعيد لأنهما لعبا في الأندية التي أحببتها. كثير من النجوم الكبار لعبوا لبرشلونة وباريس. عثمان ديمبيلي أحدهم. وأنا سعيد الآن لأن كل نجوم العالم يريدون ارتداء قميص باريس".

وعن إمكانية مشاهدة نهائي يجمع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواجهة ستكون خاصة بالنسبة له، وقال: "بما أنني أحب الفريقين، ستكون فكرة رائعة! كلاهما قريب من قلبي. بالإضافة إلى أنهما ناديان يعتمدان على المواهب الشابة، ويمكن أن يتركا بصمة في مستقبل كرة القدم لسنوات طويلة".

رونالدينيو يتوقع مستقبل لامين يامال 

وفي ختام حديثه، تحدث رونالدينيو عن الإسباني الصاعد لامين يامال جناح برشلونة وتحدث عن مستقبله قائلًا: "سيكون لاعبًا عظيمًا، بلا شك".

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