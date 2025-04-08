الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن فتح باب المشاركة للعروض المصرية

مهرجان القاهرة للمسرح
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 32 برئاسة الدكتور سامح مهران عن فتح باب المشاركة للعروض المصرية بداية من اليوم 8 أبريل، وحتي موعد أقصاه 1 يونيو2025.

شروط المشاركة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وحددت إدارة المهرجان شروط وإرشادات المشاركة والتي جاءت كالتالي: يجب أن لا تقل مدة العرض عن ( 30 ) دقيقة وبحد أقصى (90 ) دقيقة وذلك تجنبًا لأي خلل بالجدول، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان.

و يعتبر طلب المشاركة لاغيا في حال عدم وجود فيديو العرض كامل، ويتم التقدم للمشاركة عن طريق جهة الإنتاج، ويتم التواصل مع الفرقة عن طريق الإيميل الرسمي المذكور في استمارة المشاركة.

العروض التي سيتم مشاركتها تقدم ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، وتقدم جميع العروض للجمهور بالمجان، ولا يقوم المهرجان بدفع أي أجور للفرق، ويتعهد المتقدم بعدم إضافة أي تغييرات بالعرض المرسل الى ادارة المهرجان في حالة اختياره، وتلتزم العروض المقبولة بإرسال جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويًا، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي القاهرة للمسرح التجريبي موعد مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

مصدر بالأهلي: زيزو سيكون نجم الحملات الإعلانية في الموسم الجديد

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

الأهلي ينتظر انتهاء موسم زيزو مع الزمالك لاستخراج تأشيرة أمريكا

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية