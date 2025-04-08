الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الطيبين، أغنية جديدة تجمع بهاء سلطان وخالد تاج الدين قريبًا

بهاء سلطان وخالد
بهاء سلطان وخالد تاج الدين، فيتو

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعاونه مع المطرب بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل عنوان “الطيبين”. 

أغنية الطيبين 

ونشر خالد تاج الدين صورة من كواليس التحضير للأغنية مع بهاء سلطان، وعلق عليها قائلا: “قريبا الطيبين مع البوب بهاء سلطان.. وفي الصورة بقنع بهاء إن جملة (الطيبين للطيبات) ممكن تتغنى بس هو مقتنعش وغيرناها في الاخر”. 

بهاء سلطان 

وفي سياق آخر، كان المطرب بهاء سلطان قد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية “صاحبي يا صاحبي” من مسلسل “ولاد الشمس” بطولة الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. 

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أغنية الطيبين بهاء سلطان الشاعر الغنائي خالد تاج الدين المطرب بهاء سلطان

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