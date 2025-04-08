الثلاثاء 08 أبريل 2025
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اقتصاد

إنفوجرافيك عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أعد  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنفوجراف عن “العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن”  والذي سنستعرض أهم مؤشراته كالتالى:

 قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

 

قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024.

 

تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

 

 قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 4.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.

 

 قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى مليار دولار خلال عام 2024.

 

قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 752 مليـــون دولار خــلال عام 2024.

 

قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار خلال عــام 2024.

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