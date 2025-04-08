الثلاثاء 08 أبريل 2025
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تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

سعر الطماطم والخضار
سعر الطماطم والخضار اليوم

بعد انتهاء إجازة العيد وعودة الحياة إلى طبيعتها، شهد سوق الساحل بمصر القديمة للجملة انفراجة كبيرة في أسعار الخضار، وخصوصًا المحاشي.  

وفي جولة ميدانية قامت بها “ڤيتو” داخل سوق الساحل بمصر القديمة ومع أحد أبرز تجار الخضار “محمود راغب” أخبرنا بانخفاض كبير في أسعار الخضار في السوق.

كما أن المستهلكين لاحظوا تراجعًا كبيرًا في الأسعار، جعل كثير منهم يعود للسوق بشهية مفتوحة للشراء، وخاصة محبي الباذنجان والكوسة والفلفل الملون.

في جولة داخل السوق، لاحظنا انخفاضًا يصل إلى النصف في بعض الأسعار، حيث سجل سعر الكوسة تراجعا من 15 جنيها للكيلو لـ 8 جنيهات، وسجل الباذنجان الأبيض  10 جنيهات بعدما وصل سعره 30 جنيها، والباذنجان العروس بـ 8 جنيهات بعد ما تخطى حاجز الـ30 جنيها.

أما الفلفل الألوان – المعروف بسعره العالي – فسجّل انخفاضًا ضخمًا من 65 جنيها إلى 35 جنيها.

وعلى الرغم من تذبذب أسعار بعض المنتجات، حافظت الطماطم على توازنها، حيث تراوح سعر برنيكة الطماطم بين 100 إلى 150 جنيها، وهي مستويات معتدلة مقارنة بالشهور الماضية.

أما الليمون البلدي، قفز من 20 جنيها إلى ما بين 100 و150 جنيها للكيلو، بسبب نقص واضح في المعروض، ومن المتوقع انخفاض سعره خلال أسبوعين مع وصول المحصول الجديد للأسواق.

البامية والملوخية في بداية موسمها… الأسعار نار مؤقتًا!

سجل كيلو البامية 90 جنيها، وأكد التجار أن الأسعار ستتراجع تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، فيماتراوحت أسعار الملوخية من 15 لـ 20 جنيها للكيلو.

جدول أسعار الخضار من سوق الجملة:

الخضارالسعر بالجنيه
خيار8
كوسة8
بامية بشاير90
ملوخية15 - 20
ليمون بلدي100
باذنجان أبيض10
باذنجان عروس8
باذنجان مخدد14
باذنجان رومي8
فلفل بلدي18 - 20
فلفل رومي15
فلفل ألوان35
فلفل مستورد باسكر8
جزر5 - 6
بصل7.5
ثوم17 - 20

بطاطس

بارنيكة الطماطم

5 - 7

100 - 150

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