الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

يختتم فريق الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي، في لقاء حاسم يُقام غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، خاصة أن مباراة الذهاب التي أقيمت في كيب تاون الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي، ما يجعل الفرصة متاحة أمام الفريق الأبيض لحسم التأهل على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المنتظر أن يركّز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، كما سيركّز على النواحي التكتيكية والخططية لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي المعروف بسرعته وتنظيمه الدفاعي الجيد.

ويُعوّل الزمالك على خبرة لاعبيه وقدراتهم الهجومية لكسر تكتلات الفريق الضيف، خاصة مع عودة بعض العناصر الأساسية التي غابت في اللقاء الأول.

وتأمل جماهير الزمالك في أداء قوي وتأهل مستحق نحو اللقب القاري.

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