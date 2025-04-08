بيسيرو وعواد يتحدثان عن لقاء الزمالك وبطل جنوب أفريقيا

يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر محمد عواد حارس مرمى الفريق المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي لستيف باركر المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الواحدة والنصف ظهر اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يخوض بطل جنوب أفريقيا تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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