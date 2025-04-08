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رياضة

الاتحاد يتصدر بأرقام مميزة، جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 26

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

ترتيب الدوري السعودي، يتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة ال26 من عمرو دوري روشن.

وتعادل  الأهلي ضد الاتحاد في إطار منافسات مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2024-25، شهد صراعًا شرسًا، وبالتحديد عقب انتهاء ديربي جدة بين الراقي والعميد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بتلك النتيجة واصل نادي الاتحاد تصدره جدول ترتيب الدوري السغودي برصيد 62 نقطة، من 19 انتصارًا و5 تعادلات وخسارتين.


جدول ترتيب الدوري السعودي 


1- الاتحاد 62 نقطة، من 26 مباراة.

2- الهلال 57 نقطة، من 26 مباراة.

3- النصر 54 نقطة، من 26 مباراة.

4- القادسية 52 نقطة، من 26 مباراة.

5- الأهلي 49 نقطة، من 26 مباراة.

6- الشباب 43 نقطة، من 25 مباراة.

7- التعاون 37 نقطة، من 26 مباراة.


8- الاتفاق 36 نقطة، من 26 مباراة.

9- الرياض 34 نقطة، من 26 مباراة.

10- الخلود 31 نقطة، من 26 مباراة.

11- الخليج 30 نقطة، من 25 مباراة.

12- ضمك 28 نقطة، من 26 مباراة.

13- العروبة 26 نقطة، من 26 مباراة.

14- ألفيحاء 25 نقطة، من 25 مباراة.


15- الأخدود 23 نقطة، من 26 مباراة.

16- الفتح 22 نقطة، من 25 مباراة.

17- الوحدة 20 نقطة، من 25 مباراة.

18- الرائد 18 نقطة، من 25 مباراة.

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