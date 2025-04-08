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محافظات

مقتل كهربائي بـ"ضربتين بالرأس" في مشاجرة بالدقهلية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

قتل كهربائي من أبناء قرية دنديط مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية في مشاجرة بعد تلقيه ضربتين في الرأس.
 

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل في قرية دنديط بجوار أحد المستشفيات. 
 

على الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مقتل “عصام جبر” الكهربائي بسبب مشاجرة تلقى خلالها ضربتين في الرأس أودت بحياته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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