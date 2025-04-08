الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحديد مصير ثلاثي اتحاد جدة من مواجهة العروبة في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

استعاد فريق اتحاد جدة، ثلاثة من لاعبيه، قبل مواجهة فريقه أمام العروبة، يوم الخميس المقبل، على ملعب الإنماء، في الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه تأكدت جاهزية الجزائري حسام عوار لاعب الوسط، وزميليه محمد المحاسنة حارس المرمى، والمدافع سعد آل موسى.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن مستقبل فيصل الغامدي ومروان الصحفي الثنائي المعار من فريق اتحاد جدة إلى نادي بيرشكوت البلجيكي.

وكان الاتحاد قد أعار الغامدي والصحفي قبل بداية الموسم إلى بيرشكوت، وذلك لمدة موسم.

مصير ثنائي اتحاد جدة المعار إلى الدوري البلجيكي 

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن الثنائي سيعود للمشاركة مع الاتحاد والانخراط ضمن صفوف الفريق الصيف المقبل، وذلك بموجب العقد المبرم بين الناديين.

وأضافت أن عقد الغامدي والصحفي يتضمن عودتهما للاتحاد حال فشل بيرشكوت في البقاء ضمن الدوري البلجيكي، وهو ما حدث حيث هبط الفريق بالفعل.

وتمثل عودة فيصل الغامدي ومروان الصحفي إضافة لصفوف العميد، حيث أنه على الرغم من تراجع نتائج الفريق، لكن اللاعبان قدما مستويات مميزة.

وسجل مروان 5 أهداف في 24 مباراة وصنع هدفا وحيدا، ما أهله لأن يكون ضمن خيارات الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.

أما الغامدي فقد صنع هدفا وحيدا في 25 مشاركة مع بيرشكوت بينما لم يسجل أي أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة فريق اتحاد جدة نادي بيرشكوت البلجيكي بيرشكوت البلجيكي نادي بيرشكوت

مواد متعلقة

اتحاد جدة يوجه طلبا للجنة الحكام في الدوري السعودي

كأس خادم الحرمين، القادسية يفوز على الرائد ويتأهل لمواجهة اتحاد جدة بالنهائي

أزمة في معسكر اتحاد جدة قبل مواجهة الشباب بكأس خادم الحرمين

اتحاد جدة يعلن نجاح العملية الجراحية لنجم الفريق

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

لم يصدقه مسئولو النادي، قرار مادي غريب لـ محمد صلاح يفاجئ ليفربول

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الموز البلدي لـ 25 جنيها وقفزة جديدة باليوسفي

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

منوعات

المزيد

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية