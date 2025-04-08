تحديد مصير ثلاثي اتحاد جدة من مواجهة العروبة في الدوري السعودي

استعاد فريق اتحاد جدة، ثلاثة من لاعبيه، قبل مواجهة فريقه أمام العروبة، يوم الخميس المقبل، على ملعب الإنماء، في الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه تأكدت جاهزية الجزائري حسام عوار لاعب الوسط، وزميليه محمد المحاسنة حارس المرمى، والمدافع سعد آل موسى.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن مستقبل فيصل الغامدي ومروان الصحفي الثنائي المعار من فريق اتحاد جدة إلى نادي بيرشكوت البلجيكي.

وكان الاتحاد قد أعار الغامدي والصحفي قبل بداية الموسم إلى بيرشكوت، وذلك لمدة موسم.

مصير ثنائي اتحاد جدة المعار إلى الدوري البلجيكي

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن الثنائي سيعود للمشاركة مع الاتحاد والانخراط ضمن صفوف الفريق الصيف المقبل، وذلك بموجب العقد المبرم بين الناديين.

وأضافت أن عقد الغامدي والصحفي يتضمن عودتهما للاتحاد حال فشل بيرشكوت في البقاء ضمن الدوري البلجيكي، وهو ما حدث حيث هبط الفريق بالفعل.

وتمثل عودة فيصل الغامدي ومروان الصحفي إضافة لصفوف العميد، حيث أنه على الرغم من تراجع نتائج الفريق، لكن اللاعبان قدما مستويات مميزة.

وسجل مروان 5 أهداف في 24 مباراة وصنع هدفا وحيدا، ما أهله لأن يكون ضمن خيارات الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.

أما الغامدي فقد صنع هدفا وحيدا في 25 مشاركة مع بيرشكوت بينما لم يسجل أي أهداف.

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