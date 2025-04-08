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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 31

إنتر ميلان،فيتو
إنتر ميلان،فيتو

فرط فريق نابولي في نقطتين مهمتين خلال مساعيه لتقليص الفارق مع إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ تعادل 1-1 مع مضيفه بولونيا، مساء أمس الإثنين.

تعادل نابولي مع بولونيا 

وسجل أندريه فرانك زامبو أنجيسا هدفا لفريق نابولي في الشوط الأول، لكن دان ندوي تعادل لمصلحة بولونيا بهدف مذهل في الشوط الثاني.

وبعد أن تعادل إنتر ميلان المتصدر مع بارما يوم السبت الماضي، أُتيحت لنادي نابولي فرصة تقليص الفارق، لكنه أضاعها ورفض هدية غالية ليظل في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان، فيما يحتل بولونيا المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي 

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الحادية والثلاثين:

إنتر ميلان (68 نقطة)

نابولي (65 نقطة)

أتالانتا (58 نقطة)

بولونيا (57 نقطة)

يوفنتوس (56 نقطة)

لاتسيو (55 نقطة)

روما (53 نقطة)

فيورنتينا (52 نقطة)

ميلان (48 نقطة)

تورينو (40 نقطة)

أودينيزي (40 نقطة)

جنوى (38 نقطة)

كومو (33 نقطة)

فيرونا (31 نقطة)

كالياري (30 نقطة)

بارما (27 نقطة)

ليتشي (26 نقطة)

إمبولي (24 نقطة)

فينيزيا (21 نقطة)

مونزا (15 نقطة)

 

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