الثلاثاء 08 أبريل 2025
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اقتصاد

بعد رأس الحكمة، رئيس هيئة الاستثمار يكشف حجم التدفقات الدولارية الجديدة

المستشار حسام هيبة،
المستشار حسام هيبة، فيتو

قال المستشار حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "نستهدف 60 مليار دولار صافي تدفقات استثمارية أجنبية ولكن في إطار صفقات ليست مشابهة لرأس الحكمة".


مستقبل الاستثمارات الفرنسية في مصر

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” إلى أن هناك 40 شركة فرنسية قادمة للاستثمار في مصر تساهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية الفترة المقبلة.

 

انخفاض أسعار الفائدة

وتابع: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة مع تراجع معدلات التضخم، بهدف تشجيع القطاع الصناعي ودعم الاستثمار والإنتاج.

 

مصير مربع الوزارات بوسط البلد

وبشأن مربع الوزارات بوسط البلد، قال: "هذا الأمر يتبع الصندوق السيادي وهناك اجتماع لمجلس الوزراء لا يزال منعقدا لتسريع عمليات طرح الأصول بهدف استغلالها بشكل أمثل وليس بيعها".

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