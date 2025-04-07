الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل أوقاف سوهاج يجتمع بمديري الإدارات للتوعية بمخاطر رشق المواصلات بالحجارة

وكيل أوقاف سوهاج
وكيل أوقاف سوهاج

عقد الدكتور محمد أبو سِعدة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية بالمديرية، وذلك  في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بالمتابعة المستمرة للخطة الدعوية وتفعيل المبادرات التوعوية الهادفة والأضرار ومخاطر رشق وسائل المواصلات بالحجارة"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الأوقاف محاور الخطة الدعوية الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الميدانية وتعزيز دور المساجد في التوعية المجتمعية بالقيم الدينية والأخلاقية.

كما تناول الاجتماع مبادرة الوزارة تحت عنوان "أضرار ومخاطر رشق وسائل المواصلات بالحجارة"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين، لا سيما فئة الشباب، بخطورة هذه السلوكيات السلبية، وما تمثله من تهديد على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، من خلال تخصيص جزء من خطب الجمعة والدروس اليومية للحديث عن خطورتها، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوعية المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارات الفرعية التوعية المجتمعية الجهات المعنية القيم الدينية والأخلاقية تعاون مع الجهات خلال الاجتماع مديري الادارات

مواد متعلقة

سكرتير عام سوهاج يعقد اجتماعًا باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء

محافظ سوهاج في زيارة للمناطق الأثرية بأتريبس والهجارسة

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي بالكورنيش الغربي

محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب يقدمون العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي

العثور على جثة مغربي الجنسية داخل شقة سكنية بسوهاج

بسبب مخالفات، محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية

حاصلة علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، ضبط فتاة تنتحل صفة طبيبة جلدية بسوهاج

محافظ سوهاج ينعي النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

أمم أفريقيا للناشئين، 8 منتخبات تتأهل لكأس العالم تحت 17 سنة بقطر

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

وزير السياحة يكشف كواليس جولات ماكرون ويوجه رسالة شكر لـ نجيب ساويرس

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

منوعات

المزيد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بأكل السحت من المال

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية