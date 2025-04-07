وكيل أوقاف سوهاج يجتمع بمديري الإدارات للتوعية بمخاطر رشق المواصلات بالحجارة

عقد الدكتور محمد أبو سِعدة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية بالمديرية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بالمتابعة المستمرة للخطة الدعوية وتفعيل المبادرات التوعوية الهادفة والأضرار ومخاطر رشق وسائل المواصلات بالحجارة"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الأوقاف محاور الخطة الدعوية الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الميدانية وتعزيز دور المساجد في التوعية المجتمعية بالقيم الدينية والأخلاقية.

كما تناول الاجتماع مبادرة الوزارة تحت عنوان "أضرار ومخاطر رشق وسائل المواصلات بالحجارة"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين، لا سيما فئة الشباب، بخطورة هذه السلوكيات السلبية، وما تمثله من تهديد على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، من خلال تخصيص جزء من خطب الجمعة والدروس اليومية للحديث عن خطورتها، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوعية المجتمعية.

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