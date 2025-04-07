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ثقافة وفنون

عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة منع عرض فيلم استنساخ لـ سامح حسين

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

 أعلن الفنان سامح حسين تأجيل العرض الخاص لفيلمه “استنساخ” قبل موعد إقامته بدقائق، دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك.


 وكتب سامح منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: “ لكل الناس اللي كانت جايه العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذر لكم.. تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرا جزيلا”. 

 

 

قصة وأحداث فيلم استنساخ 

 وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

من جانبه قال المؤلف عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في تصريح خاص لفيتو، أن فيلم “استنساخ” لم يتم منعه من العرض كما أشيع مؤخرًا، وأنه تأجيل لحين الانتهاء من استخراج التصاريح الخاصة بطرحه في السينمات، ومن المفترض أن يعرض خلال وقت قصير. 

 

 

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

فيلم ساندوتش عيال

 وكانت آخر أعمال الفنان سامح حسين فيلم ساندوتش عيال، والذي عرض عبر عدد من المنصات الرقمية وليس بدور العرض السينمائي.

والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج هاني حمدي، ويشارك سامح حسين البطولة: الفنانة نور قدري وإبرام سمير  بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال أبرزهم: يوسف صلاح ومنذر مهران.

 

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عرض فيلم استنساخ فيلم استنساخ الفنان سامح حسين

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