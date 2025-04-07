الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

سكرتير عام سوهاج يعقد اجتماعًا باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء

سكرتير عام سوهاج
سكرتير عام سوهاج يعقد اجتماعًا باللجنة العليا للتصالح

 

 عقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة سوهاج  ورئيس اللجنة العليا للتصالح، اليوم، اجتماعًا بأعضاء اللجنة، بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد وذلك  في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.

 

ناقش الاجتماع مستجدات العمل بمنظومة التصالح، وسبل تذليل كافة التحديات والمعوقات لضمان سرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة، فى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة.

 

وأكد السكرتير العام على ضرورة الالتزام بتوجيهات  المحافظ، مشددًا على أهمية الانتهاء من جميع طلبات التصالح وأعمال لجان البت، مع ضرورة التيسير على المواطنين من خلال توضيح المستندات المطلوبة، وإرسال الملفات إلى الجهات المختصة بعد استيفائها بالكامل.

 

كما وجه "عبد الجابر" بالمتابعة المستمرة لطلبات التصالح بالوحدات المحلية والأحياء، وتقديم الدعم الفني اللازم، مع العمل على حل المشكلات وتلافي المعوقات بشكل فوري، لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.

 

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