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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف سبب رغبة ترامب في تفكيك منظمة البريكس

البريكس
البريكس

 قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتفكيك منظمة البريكس،  للعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.

 

سبب تعليق الحكومة الفيدرالية الأمريكية الخدمات العامة للمواطنين

 وتابع: علقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية العام الماضي بعض الخدمات العامة للمواطنين بسبب عدم وجود تمويل، وهذا يرجع إلى وجود عجز في ميزانية المدفوعات.

 

تمويل عجز الموازنة بالولايات المتحدة

 وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "هنا ماسبيرو"، المذاع على القناة "الثانية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبع 3 آلاف مليار دولار لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وهذا زاد من مديونية أمريكا لـ36 تريليون دولار.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تُمول الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ولكن الرئيس الأمريكي انسحب من منظمة الصحة العالمية، وأغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية، التي كانت تُقدم الكثير من المنح للدول النامية لمساعدة الناس، فالرئيس الأمريكي يُعبر عن سياسة برجماتية بحتة.

 

 دونالد ترامب أكثر عدائية خلال فترة الولاية الثانية

ولفت إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خطة لتحديد أهداف اقتصادية لمواجهة المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي ليست عشوائية، ولكنها تُعبر عن خطة بأهداف محددة.

وأضاف، أن العالم يشهد حربًا اقتصادية منذ 10 سنوات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى فرض عقوبات اقتصادية على الصين، ورفع الجمارك على بعض المنتجات الصينية بنسبة 200%.

وأوضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الجديدة أكثر عدائية ويميل للمواجهات العسكرية، وهذا قد يؤدي إلى التصعيد، وهذا واضح فيما يحدث في البحر الأحمر، وهذا ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن عدم استقرار الملاحة في البحر الأحمر قد يؤدي إلى جلب الكثير من القوى لتأمين السفن التي تمر من باب المندب.
 

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