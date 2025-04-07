توجه النخبة في العالم، ماكرون يكشف عن أكثر مخاوفه

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مخاطبا الشباب المصري من داخل جامعة القاهرة:"اذكركم أن تتنقلوا وتتعلموا من تنقلكم ولا تنسوا اصلكم أو منشأكم".



وأضاف:"اقترف جيلنا اخطاء جسيمة واعتقدنا اننا عندما نسافر ننسى أصلنا ومنشأنا والنخبة في العالم تروج بأننا لن ننجح وحدنا، النجاح الوحيد هو الذي يعود على بلادنا وجيراننا".

وتابع:"يجب أن ننشئ عالم نفكر فيه بحرية ويجب أن يكون البحث العلمي حر لأن هذه هي الوسيلة لكي نتقدم بالروح الإنسانية، أقول لكم أخرجوا من الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي واذهبوا الي جامعاتكم وتعلموا الفكر النقدي، ما يخيفني الدخول في عالم تنقلب فيه القيم، نريد بناء حث نقدي لفهم العالم والنظر الي العالم بنظرة نقدية أن تؤمن أو لا تؤمن ولا تكون عبدا لأيدولوجية معينة، أيدولوجيات اليوم تحاول اغلاق المعرفة، كيف يتم إزالة واقع المعرفة؟ لا يمكن ذلك".





وأختتم حديثه مضيفا:"أقول لكم قاوموا تعلموا وابتكروا واخترعوا والسلطة الوحيدة أن تولدوا من جديد وهذه هي السلطة الوحيدة التي تحترموها، يجب أن يكون لديكم حث الشك والبحث عن الحقيقة، اخترعوا عالم منفتح نجد فيه المواهب والأفكار تنتشر وتتداخل من أجل البناء لمستقبل أفضل، فلتحيا روح الصداقة بين فرنسا ومصر ولتحيا الشبيبة إن المستقبل هو أنتم".

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