كلمة السر اللغة الفرنسية، ماكرون يكشف موقف بلاده من شهادة البكالوريا المصرية

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال كلمته من جامعة القاهرة، بعظمة مصر، قائلا:"تجد فيها المعبد اليهودي والكنائس والمساجد، إنها دولة تجمع جميع الأديان، وأود أن أقول إننا سنواصل المسيرة مع مصر، وستواصل اللغة الفرنسية مسارها داخل المدارس في مصر ".





ولفت:"قلت للرئيس السيسي نرغب أن نكون شريكا معكم وأن نشارككم في شهادة البكالوريا المصرية، وهذا سيكون حافزا للمصريين لتعلم اللغة الفرنسية".

ونحن نرغب فيما هو أكبر من الشراكة التي تم إبرامها اليوم فيما يتعلق بالجامعة الفرنسية في مصر، ونحن حريصين على تأهيل المعلمين وتقديم الشهادات المزدوجة بالنسبة للجامعات الشريكة التي وقعت معنا البروتوكول اليوم ونرغب في زيادة هذه الجامعات التي تقدم الشهادات المزدوجة وحشد القطاع الخاص الذي يؤمن بالشباب المصري والمطورين، سوف نحشد الجامعات حتى يكون هناك برامج تعليمية مشتركة، اللغة التي نتقاسمها في بلادكم نجد الكثيريي ينصتون اليها ويحبونها وهذا كنز يجب اغتنامه



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