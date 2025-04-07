انطلاق مبادرة الكشف المجاني عن أورام القولون والبروستاتا بالتعاون مع جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان اليوم الإثنين مبادرة صحية متميزة بالتعاون مع معامل البرج، تحت عنوان "الكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات فحص مجانية للعاملين بكافة إدارات وكليات الجامعة، داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة، وضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة لدعم مبادرات خدمة المجتمع والارتقاء بالصحة العامة.

مبادرة الكشف المجاني عن أورام القولون والبروستاتا بالتعاون بين جامعة حلوان ومعامل البرج

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تضع في أولوياتها صحة وسلامة جميع منتسبيها، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا ملموسًا للشراكة الفعالة بين الجامعة والقطاع الصحي في مصر، وتهدف إلى توسيع نطاق الوعي الصحي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرات القومية في مجال الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تشمل جدولًا زمنيًا ممتدًا طوال شهر أبريل الحالي، ويغطي الإدارات العامة والكليات المختلفة، من خلال تواجد فرق طبية متخصصة من معامل البرج لتقديم الخدمة للعاملين بشكل مجاني وسريع، داعيًا جميع العاملين إلى الاستفادة من هذه الفرصة التي تتيح فحصًا مبكرًا مهمًا قد يسهم في إنقاذ الأرواح.

وتجدد جامعة حلوان دعوتها لجميع العاملين بالمشاركة الفعالة في المبادرة والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة، معربة عن تقديرها للدور الذي تقوم به معامل البرج في تعزيز جهود الوقاية الصحية، ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وتستكمل فعاليات المبادرة فى اليوم التالي الثلاثاء 8 أبريل في نفس الموقع، ثم تنتقل يوم الأربعاء 9 أبريل إلى ساحة الحرم الجامعي لتوفير أكبر مساحة ممكنة للفحص. وتُستأنف المبادرة بعد ذلك يوم الأحد 13 أبريل بكلية الهندسة بحلوان، ويليها يوم الإثنين 14 أبريل في كلية السياحة والفنادق، ثم الثلاثاء 15 أبريل بالمعهد القومي للملكية الفكرية.

وفي منتصف الأسبوع، وتحديدًا يوم الأربعاء 16 أبريل، تتواجد الحملة بكلية التربية الفنية، بينما يوم الخميس 17 أبريل بكلية الفنون الجميلة، وتُستأنف مرة أخرى يوم الأحد 20 أبريل بكلية التربية الموسيقية، ثم يوم الثلاثاء 22 أبريل بكلية التجارة. وتنتقل المبادرة يوم الأربعاء 23 أبريل إلى كلية علوم الرياضة بنات، وتستكمل يوم الخميس 24 أبريل بكلية علوم التغذية، ثم يوم الأحد 27 أبريل بكلية الاقتصاد المنزلي.

وتُختتم الفعاليات يوم الإثنين 28 أبريل بكلية الهندسة بالمطرية، وأخيرًا يوم الثلاثاء 29 أبريل بكلية علوم الرياضة للبنين، لتغطي المبادرة بذلك عددًا واسعًا من كليات وإدارات جامعة حلوان، وتصل بخدماتها إلى جميع العاملين.

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