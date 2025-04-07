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أخبار مصر

الرئيس الفرنسي: مصر في طليعة دول الشرق الأوسط بالبرامج الدراسية

الرئيس الفرنسي، فيتو
الرئيس الفرنسي، فيتو

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر في طليعة البرامج الدراسية وفي مجالات الطاقة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف خلال فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية المنعقد بجامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور: نستهدف استقدام المزيد من الطلاب إلى فرنسا. 

وشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية في عدد من المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات. 


كما استمع الرئيس الفرنسي إلى شرح تفصيلي لمنشآت جامعة القاهرة فور وصوله، حيث تعرف على لمحة تاريخية لمبنى قبة الجامعة الشهير، إلى جانب عرض للكليات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للجامعة بحضور الدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء. 


 ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، بصحبة وزير التعليم العالي والدكتور منير فخري عبد النور.

وأجرى إيمانويل ماكرون جولة تفقدية بالجامعة. 

ومن ناحية أخرى أعرب الرئيس الفرنسي عن إعجابه بالمستوى المتقدم لقطاع النقل في مصر، مشيدًا بأعمال التحديث والتطوير التي شهدتها البنية التحتية ووسائل النقل، ومؤكدًا حرص فرنسا على المشاركة في مشاريع التطوير المستقبلية. 

 

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية للمونوريل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

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