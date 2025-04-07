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أخبار مصر

نقيب المعلمين ينعى مدير إدارة الباجور ويوجه بدعم أسرته

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
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نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ أسامة بسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اليوم.

ووجه "الزناتي" رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية بسرعة تقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد، تقديرًا لعطائه في خدمة التعليم.

وتقدمت النقابة العامة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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إدارة الباجور التعليمية اتحاد المعلمين العرب أسرة الفقيد ازمة قلبية مفاجئة مدير عام إدارة الباجور التعليمية محافظة المنوفية

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