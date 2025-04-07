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رياضة

ليستر سيتي يطلب 40 مليون إسترليني لبيع بلال الخنوس إلى آرسنال

بلال الخنوس، فيتو
بلال الخنوس، فيتو

حدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي سعر صفقة انتقال اللاعب الدولي المغربي بلال الخنوس نجم خط وسط الفريق إلى آرسنال في الموسم المقبل.

ويقدم بلال الخنوس صاحب الـ 20 عامًا أداءً جيدًا في موسمه الأول مع ليستر سيتي بعد انضمامه قادمًا من جينك البلجيكي.

أرقام بلال الخنوس مع ليستر سيتي 

وخاض اللاعب المغربي 30 مباراة، وسجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لصالح زملائه في ليستر سيتي.

وكشف موقع TeamTalk عن رغبة آرسنال في التعاقد مع اللاعب المغربي لتدعيم خط الوسط خاصة أنه يجيد في مركزي الوسط المساند وصانع اللعب ويجيد دعم الجبهة اليسرى.

ووفقًا للتقرير الذي نشره الموقع فإن الخنوس سيكون مستعدًا للرحيل إذا هبط ليستر سيتي وودع منافسات الدوري الإنجليزي مع احتلال الفريق المركز قبل الأخير وبفارق 15 نقطة عن آخر مراكز البقاء.

وأشار التقرير إلى أن عقد الخنوس يمتد حتى صيف 2028 ولا يتضمن أي بنود لفسخ التعاقد حال الهبوط ولكن النادي الإنجليزي استقر على فكرة رحيل اللاعب حال وصول عرض مالي مناسب.

ليستر سيتي يحدد سعر بيع بلال الخنوس إلى آرسنال 

وحدد نادي ليستر سيتي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات اللاعب المغربي الصاعد إلى آرسنال.

ويستعد آرسنال لخوض مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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