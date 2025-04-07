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رياضة

كلاوديو رانييري يعلن اعتزال التدريب نهاية الموسم

كلاوديو رانييري،
كلاوديو رانييري، فيتو

أكد الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق روما، رحيله عن الجيالورسي عقب نهاية الموسم الجاري.

وتولى رانييري قيادة روما خلفا للمدرب إيفان يوريتش، في نوفمبر الماضي، ليصبح المدرب الثالث للفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.

رانييري يبتعد عن التدريب في نهاية الموسم 

وقال رانييري في تصريحات لشبكة "دازن" العالمية: "لقد غادرت بالفعل العام الماضي وقلت لا للعديد من الفرق عدت فقط من أجل روما، وكنت سأفعل ذلك من أجل كالياري".

وتابع: "عندما غادر دي روسي شعرت بالارتياح تقريبا لاختيارهم لإيفان".

وأكمل: "قبل أن أموت، أريد أن أرى العالم خارج كرة القدم، أود أن أسافر، يجب أن أتوقف، من الصواب أن أفعل ذلك.. سأكون مستشارا للفريق، وليس مدربا، أتمنى أن يكون لديهم ثقة عمياء بي".

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في مثلها.

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