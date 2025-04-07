الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نيفين عبد الخالق: تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات التعليم "ضرورة" لتنمية افريقيا

الدكتورة نيفين عبد
الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين  أهمية استغلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة في بناء شراكات جديدة لدعم مشروعات التعليم والبحث العلمي المشتركة بين مصر وفرنسا وعلى نطاق أوسع لتشمل اكبر استفادة للبلدان الافريقية حيث تعد ضرورة لتحقيق التنمية في أفريقيا.

واضافت "عبدالخالق" أن التعليم والبحث العلمي يعد ركيزة أساسية لضمان استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا، مشيرة إلى أن هناك فرص ومجالات واعدة في مشروعات التعليم والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا تسهم في تطوير التعليم في مصر.

ولفتت إلى أهمية تشجيع الاستثمار في إقامة المدارس الفنية والجامعات الفرنسية وتطوير المناهج والبرامج التعليمية المبتكرة، خاصةً في المجالات ذات الأولوية لخطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات الزراعة والطاقة، والمياه، والعلوم الصحية، والذكاء الاصطناعي إلى جانب الاعتماد، والاعتراف المتبادل في المجال الأكاديمي.

كما أشارت إلى ضرورة تبادل الخبرات مع دول الاتحاد الأوروبي في دمج التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي في في المنظومة التعليمية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الرئيس الفرنسي مصر وفرنسا

مواد متعلقة

30 معلومة عن تطور العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيسي

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

بالانفوجراف، حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي في أسبوع، أبرزها إضافة فصل دراسي شتوي في حالة الضرورة

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

مكاسب اقتصادية بعد مشاركة مصر في "بريكس".. هيثم الهواري: خطوة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الأسواق التصديرية.. عبد المنعم السيد: جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التشغيل

البرلمان يستمع لبيان وزير الزراعة.. يكشف خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.. ومناقشة إنشاء المجلس الوطني للتعليم

اليوم، النواب يستمع لبيان وزير الزراعة ويناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

سقوط طفلين من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية، واتهامات للأم بإلقائهما

موعد انعقاد لجنة التظلمات لنظر شكوى الزمالك وبيراميدز في أزمة مباراة القمة

إتحاد الكرة يقرر شطب 4 إداريين و3 لاعبين في واقعة الاعتداء على حكم بالقسم الثالث

منوعات

المزيد

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

المزيد

خدمات

المزيد

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات توماس مولر مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

تفسير حلم سماع صوت المزمار في المنام وعلاقته بموت المريض وخصام الصديق

ما حكم الشرع في تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟، الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية