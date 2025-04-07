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أخبار مصر

تفاصيل الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور السيسي وماكرون

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي انعقد اليوم في القاهرة، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المنتدى، الذي حمل عنوان "شهادات ورؤى حول الشراكة الفرنسية المصرية"، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والفرنسية، المتخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعيّ، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أعرب عن ترحيبه بالرئيس ماكرون وعن شكره لجهده المبذول لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية وشركاتها. وأشار السيد الرئيس إلى أن الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الفرنسية يعتبر فرصة مواتية، في ظل الجهد الكبير الذي تم بذله خلال العشر سنوات الماضية في مجال البنية التحتية والأساسية، فضلًا عن عملية الإصلاح الاقتصادي، واتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمتها مصر في الإطار الأفريقي والعربي، وتمتع مصر بطاقة عمل ضخم، في ظل أن ٦٠٪؜ من الشعب المصري تحت سن ال٤٠ عامًا.

وشدد الرئيس على أهمية إنشاء شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في المجالات المختلفة، مؤكدًا على أهمية وضرورية مسألة توطين الصناعة في مصر، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين، وعلى الارتقاء بمستوى  العلاقات المصرية الفرنسية إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

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