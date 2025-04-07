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رياضة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن اهتمام نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر السعودي يهتم بضم لويس دياز

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الجناح الكولومبي لويس دياز، بات هدفًا للأندية السعودية، التي أبدت اهتمامًا بضم اللاعب.

ويرتبط اللاعب الكولومبي بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2026، ولكن لم يقم النادي الإنجليزي بتجديده حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر سيكون هو الأقرب والنادي القادر على تقديم ما يطلبه الإنجليز مقابل التعاقد مع اللاعب الكولومبي.

وأشارت الصحيفة وفقا لرومانو أنه إلى جانب النصر، هناك أندية عربية أخرى مهتمة بضم اللاعب الكولومبي، ولكن الفريق الذي يلعب فيه دوران هو الذي سيسعى بجدية للتعاقد مع الجناح، الذي سيصل لملء المكان الذي قد يتركه ساديو ماني.

وشارك دياز مع ليفربول بالموسم الجاري، في 44 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.
 

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