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أخبار مصر

وزير التعليم الفرنسى: تعزيز التعاون بين البلدين لصالح الأجيال القادمة وجامعة القاهرة رسالة للسلام

فيليب بابتيست وزير
فيليب بابتيست وزير التعليم العالى الفرنسي، فيتو
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قال فيليب بابتيست وزير التعليم العالى الفرنسي، إن التعاون العلمي بين مصر وفرنسا لصالح الأجيال الشابة فى البلدين.

وأضاف فيليب خلال الملتقى الفرنسي المنعقد في جامعة القاهرة، أن الجامعة من أعرق الأماكن واستقبلت أكبر الشخصيات والعقول واحتفت بنجيب محفوظ وهذا  مكان إفشاء السلام في العالم.


وتابع أن الشراكات لها دور فى النماء الاقتصادي، العلوم والبحث يجب أن تثرى المناقشات حتى تزدهر الحقيقة، وفرنسا تشارك منذ امد بعيد فى تقدم العلوم وتشارك فى كل الثورات العلمية، مشيرا إلى أن التعليم العالي يجب أن يظل كذلك حصن عالمى وهو المعنى الحقيقى للجامعات العالمية من خلال القيم التى تمثلها ولابد أن يخدم التقدم العلمى الإنسانية جمعاء والعلاقات بين البلدين تزدهر في هذا اللقاء.

 

وتابع فيليب بابتيست، أن التاريخ بين مصر وفرنسا ليس مستحدثا ولا جديد، مشيرًا إلى زيارته للمتحف المصرى الكبير،  وتعزيز التعاون بين الجانبين ومنها الجامعة الفرنسية فى مصر وتوقيع المذكرة فى عام 2019 وقدمنا الدعم لاستقبال الجامعة العاملين والاساتذة والطلاب.

 

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويرافق الرئيس وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية. 

وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية الفرنسية.

ويأتي ذلك علي هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية والذى يشرف بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون، ووزير التعليم الفرنسي HE Philippe الكبرى بجامعة القاهرة Baptiste. 

وتشهد جامعة القاهرة اليوم الإثنين، زيارة الرئيس الفرنسى وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويرافقه وفدًا رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية - الفرنسية.

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