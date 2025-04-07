إحالة غير المنضبطين للتحقيق في مدارس قنا

أحال هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا بعض المدارس والمعلمين إلى التحقيق نتيجة غياب الانضباط داخل بعض المدارس والفصول الدراسية في سياق جولته الميدانية على خمس مدارس تمت زيارتها منذ صباح اليوم.

حيث شهد مدير التعليم طابور الصباح وفقرة الإذاعة المدرسية وتحية العلم بمدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية بنين بقنا، والتي تضم ٧٥٠ طالبا في ١٦ فصلا دراسيا، وأشاد بانتظام الطابور وبمستوى نظافة الفصول والفناء والتزام الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق، كما كلف مصطفى محمود وعبد المحسن رفاعي عضوا إدارة المتابعة بمراجعة سجلات الوحدة المنتجة وبيان تحصيل حصة المديرية والإدارة من إيراد الملاعب.

كما تفقد الصابر بعض قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية بمدرسة ناصر الإبتدائية المشتركة، ولفت إلى توفير كل الموارد والإمكانات اللازمة لاجتياز المدرسة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الأسبوع المقبل.

فيما تفقد مدير تعليم قنا في المحطة الثالثة من محطات مروره اليوم مدرسة قنا الفنية التجارية العسكرية بالرياح، وأكد على مراجعة إنذارات الغياب المرسلة للطلاب والتأكد من توافقها مع ما هو مدون بسجل الغياب اليومي، ومعاقبة أي مجاملات أو رأفة تتعلق بمنح الغائبين درجات.

كما فاجأ الصابر مدرستي السلام الإبتدائية المشتركة بالعبابدة وعمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة، ولفت إلى إحكام إغلاق أبواب المدارس وتفعيل الإشراف على الفناء والأدوار وتصويب التقييمات دون تأخير والحزم في إدارة الفصل وتنفيذ إستراتيجية الوزارة في النظافة وتشجير المدارس ودهان الفصول.

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