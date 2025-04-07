وزيرة التنمية المحلية تزور برلمان مقاطعة أونتاريو ومدرسة فيلوباتير المصرية بكندا

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم بزيارة مقر برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية ومقر مدرسة فيلوباتير المصرية بمدينة ميسيساجا الكندية وذلك في إطار زيارة الوزيرة الحالية إلى كندا بناءً علي دعوة خاصة من أبناء الجالية المصرية بمدينة ميساساغا لحضور احتفالية "مصر دايمًا معاك "، وتكريمها من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري، تقديرًا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية بالمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية 2030.

وخلال زيارة وزيرة التنمية المحلية لمقر برلمان أونتاريو كان في استقبالها عدد من المسئولين، الذين رحبوا بها خلال الزيارة حيث قامت بجولة في أروقة البرلمان المختلفة للتعرف علي طبيعة الحياة البرلمانية في المقاطعة الكندية ، كما تم الإشارة إلى تطورات العلاقات المصرية الكندية في كافة المجالات ودور الجالية المصرية في المقاطعة .

وأعربت د. منال عوض عن سعادتها بزيارة برلمان أونتاريو ولقاء عدد من المسئولين، مؤكدة علي ما توليه الدولة المصرية، من أولوية لرعاية المصريين بالخارج ودعمهم ومساندتهم، وتعزيز روابط الصلة بينهم وبين وطنهم الأم.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بكل إنجازات الجالية المصرية بكندا وبدورهم النشط على كافة الأصعدة وإثرائهم للنسيج المجتمعي الكندي؛ الأمر الذي يشهد به عموم الكنديين.

كما زارت وزيرة التنمية المحلية مقر مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا والتي تعد أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية فى أمريكا الشمالية منذ حوالى 25 عامًا، وتخدم أبناء المصريين وعدد من الجاليات العربية فى كندا.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية فيبى وصفى مديرة المدرسة وعدد من المسؤولين والطلاب بالمدرسة، الذين رحبوا بالدكتورة منال عوض خلال زيارتها لمقر المدرسة، مشيدين بالدور المهم الذي تقوم به الوزيرة في دعم جهود التنمية بالمحافظات المصرية.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود أبناء الجالية المصرية بكندا والمساهمة في دعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " إيمانًا منهم بالدور الذي تقوم به مصر في التنمية والنهوض بالقري الأكثر احتياجًا.

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