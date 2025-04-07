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اقتصاد

مواد البناء تشارك في لقاء وفد مقاطعة هونان الصينية لتعزيز التعاون الصناعي

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

شاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، في اللقاء الموسع الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية مع وفد اقتصادي رفيع المستوى من مقاطعة هونان الصينية، والذي ضم ممثلين عن 19 شركة صينية تعمل في قطاعات متعددة، أبرزها مواد البناء، والميكنة، والطاقة، والتجارة الدولية، والأجهزة الكهربائية، والخدمات اللوجستية.

جاء اللقاء في إطار دعم جهود التعاون الصناعي بين مصر والصين، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا، حيث ناقش الجانبان آفاق الشراكة في مجال صناعة مواد البناء، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الصين في هذا القطاع، وحرص الشركات الصينية على التوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، خاصة في المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان.

وأكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس الغرفة، أهمية هذا النوع من اللقاءات في بناء جسور التواصل المباشر بين الصناعات المصرية ونظيرتها العالمية، خاصة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الصين، مشيرًا إلى أن قطاع مواد البناء يعد من القطاعات الرائدة في مصر ويملك فرصًا واعدة للتعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وقد أبدى وفد مقاطعة هونان اهتمامًا خاصًا بالتعرف على فرص الشراكة في مجالات تصنيع مواد البناء ومستلزماتها، خاصة في ظل التوجه نحو التوسع في الصناعات المستدامة والصديقة للبيئة، وهو ما يفتح آفاقًا رحبة أمام التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

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