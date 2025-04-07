المشاط تبحث مع سفير كازاخستان استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السفير عسكر جينيس بتوليه المنصب الجديد كسفير فوق العادة لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدة أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين مصر وكازاخستان في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

العلاقات الثنائية بين كازاخستان ومصر

وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية بين كازاخستان ومصر تعود إلى عقود ممتدة وتشمل العديد من المجالات منها التجارة، والتبادل الثقافي، والتعاون في مجال التعليم والعديد من الروابط الأخرى التي تشكل أساسًا لاهتمام قوي من قبل القطاع الخاص الكازاخستاني في مصر.

وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، زادت الشركات الكازاخستانية من وجودها في مصر، كما أن الجانب الكازاخستاني يقدم الدعم لزيادة التجارة والاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين من خلال نظام ائتمان الصادرات.

اللجنة المشتركة المصرية الكازاخستانية

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان العديد من الموضوعات المشتركة منها مسودة البروتوكول المقترح للدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، علاوة على مناقشة توقيع عدة مذكرات تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان في العديد من المجالات منها الثقافة، الطاقة الجديدة والمتجددة، والأنشطة الفضائية، والطيران المدني، وتنظيم حركة العمل، واتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي والتحصيل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان.

كما تناول الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القمح والحبوب، وتصدير القمح عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مناقشة التعاون في قطاع البناء والتشييد، من خلال تشجيع الشركات المصرية على دخول السوق الكازاخستاني، واستعراض الخبرة الواسعة لمصر في تنفيذ المشروعات الوطنية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وتوسيع قناة السويس، وغيرها من مشاريع الطرق والأنفاق.

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