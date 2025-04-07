غرفة شركات السياحة توضح حقيقة تشكيل حملات لضبط الكيانات غير الشرعية بالقطاع

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن هناك جهدا كبيرا من عدة جهات بالدولة لمكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي، وذلك حفاظا على سمعة مصر السياحية وحفظا لحقوق السائحين وضمانا لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار في كافة الأنشطة السياحية.

مكافحة عمل الكيانات الوهمية وغير الشرعية في العمل السياحي

وأوضحت الغرفة أن هناك منظومة متكاملة من العمل لمكافحة تلك الظاهرة بكافة الشطة السياحية تقودها وزارة السياحة والاثار بتعاون وتنسيق تام من شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، كما يشارك في تلك الجهود كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة تحقيقا لأهداف الدولة من منع غير المتخصصين والكيانات الوهمية وغير الشرعية من العمل بالأنشطة السياحية المختلفة.



وأكدت الغرفة، قيامها بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين من التعامل مع أية كيانات غير شرعية أو جهات غير مختصة في كافة الأنشطة السياحية سواء فيما يخص الحج والعمرة أو الرحلات السياحية للسائحين الأجانب.

كما تنسق الغرفة مع أعضائها من شركات السياحة عند رصد أية كيانات تعمل بشكل غير قانوني في أي نشاط سياحي أن تقوم الشركات بإخطار الغرفة التي تقوم على الفور بإخطار كل من وزارة السياحة والاثار وشرطة السياحة للقيام بدورهما المنوط من رصد تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

حملات ضبط الكيانات غير الشرعية

وأكدت الغرفة أنه ليس من اختصاصها علي الإطلاق القيام بأية حملات لضبط تلك الكيانات غير الشرعية ولا تقوم على الإطلاق بتنفيذ مثل تلك الحملات التي هي اختصاص أصيل لوزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة.

وأوضحت الغرفة أن ما نشر في هذا الشأن منسوبا لمصدر مجهول بالغرفة وان تنفيذ حملات لضبط الكيانات غير الشرعية والمكاتب الوهمية عار تماما من الصحة ولم يصدر من الغرفة أو أي من مسئوليها مثل تلك التصريحات غير الصحيحة.

وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي أخبار أو بيانات تخص الغرفة والا تقوم وسائل الإعلام بنسب تصريحات للغرفة ليست صادرة عنها أو عن أي مسؤول رسمي بها، كم تؤكد الغرفة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ينسب تصريحات غير حقيقية إلى الغرفة ومسؤوليها.

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