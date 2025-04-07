محافظ الدقهلية يبحث تنفيذ مصرف مغطي لمحطة المعالجة المركزية بجمصة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، لمناقشة واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإنشاء مصرف مغطي جديد خاص بمحطة المعالجة المركزية الجاري إنشاؤها بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك في إطار إجراءات لحماية شواطئ مدينة جمصة بكافة مناطقها مثل مصيف جمصة ومنطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد ومدينة المنصورة الجديدة.

تفاصيل الدراسة كاملة من حيث الإنشاءات والطرق والمسار والدراسة البيئية

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة قيام استشاري وزارة الإسكان بعرض تفاصيل الدراسة كاملة من حيث الإنشاءات والطرق والمسار والدراسة البيئية والدراسة السياحية، وعرض كافة تفصيلات المشروع، للوقوف على كيفية تنفيذه، مشددا على أن يكون تنفيذ المشروع، بصورة لا تضر بسكان المدن والمناطق المذكورة، ولا تضر بالبنية الأساسية والتحتية، وألا يكون هناك أثر بيئي ضار على سكان مصيف جمصه، 15مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.

عدم تعارض تنفيذ هذا المشروع مع المؤسسات التعليمية بالمدينة

كما أكد محافظ الدقهلية على أن لا يترتب على تنفيذ هذا المقترح ضرر على المنطقة الصناعية بجمصه وأشار إلى ضرورة عدم تعارض تنفيذ هذا المشروع مع المؤسسات التعليمية بالمدينة، والمخططات السياحية الحالية والمستقبلية لمصيف جمصه، وتوسعات الإسكان الإجتماعي الجاري العمل عليها لانشاء مايقارب من عدد 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، وشدد على ضرورة مراعاة عدم تعارض المشروع مع المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ولا أي من شبكات المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه.

مقترح مسار المصرف الجديد والإنشاءات التي سيتم تنفيذها

من جانبه استعرض مندوب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مقترح مسار المصرف الجديد والإنشاءات التي سيتم تنفيذها والمحطات التي سيتم انشائها.

حضر الاجتماع، مدير شرطة المسطحات المائية، ووكيل وزارة الري، ووكيل وزارة الاسكان، ومدير عام صرف دمياط، ومعاون رئيس فرع هيئة المجتمعات العمرانية بالمنصورة الجديدة، ومدير حماية الشواطئ، ومدير المنطقة الصناعية بجمصه، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري، ومندوب جهاز شئون البيئة، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

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