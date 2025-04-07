محافظ المنيا يوجه بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

دورات تدريبية وورش عمل بمراكز الشباب بالمنيا خلال مارس الماضي

من جانبه، استعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر مارس الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة تنمية الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية، لتعليم بعض المهارات في مجالات الفنون( دورة في الصناعات الصغيرة - ورش عمل في صناعة فن الخرز وفن المكرمية - وبرامج لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوعي السياسي بمناسبة الاحتفال بعيد المنيا القومي)، بالإضافة لعقد ندوات دينية عن فضائل الشهر الكريم وندوات عن طرق التواصل الاجتماعي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء وبرنامج الرعاية المجتمعية ضد التمييز النوعي.

إدارة البرلمان والتعليم

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برامج تثقيف سياسي بمراكز الشباب لعدد 50 مستفيدا بكل إدارة وبرامج تنمية المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبحث في شبكات الانترنت - تعزيز المواطنة والمشاركة السياسية، فيما واصلت إدارة تمكين الشباب تنفيذ برامج وأنشطة تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وأنشطة متناهية الصغر منها ( هاند ميد – علمني حرفة – مشواري – طور وغير ذكاء اصطناعي).

عيد الفطر المبارك

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، نفذت مديرية الشباب والرياضة مبادرة “العيد أحلى” بمراكز الشباب خلال أيام العيد، وذلك بهدف إسعاد الأطفال وأسرهم، حيث شهدت المراكز إقبالًا من الأعضاء والزوار، حيث تم تنظيم أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة، من بينها البلياردو، تنس الطاولة، كرة القدم، وألعاب الأطفال، إلى جانب الملاهي وتوزيع الهدايا على الطلائع المشاركين، وسط أجواء احتفالية مميزة.

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