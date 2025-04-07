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رياضة

الأغلى في تاريخ المسابقة، أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

جماهير ريال مدريد،فيتو
جماهير ريال مدريد،فيتو

 تشهد منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، مواجهات قوية بين أبرز الفرق الأوروبية، في سعيها لحجز مقاعدها في نصف نهائي المسابقة القارية.

وفقًا للتقرير الذي نشرته  صحيفة “ماركا”، تم الإعلان عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، التي تُعد الأعلى في تاريخ المسابقة.

تبدأ أسعار التذاكر من 70 يورو، بينما تصل التذاكر الأغلى إلى 960 يورو.

كما سيتسلم كل فريق متأهل للنهائي 18 ألف تذكرة مخصصة لجماهيره.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو المقبل، على ملعب أليانزا أرينا في ألمانيا.

أسعار التذاكر:

المشجعون أولًا: 70 يورو

الفئة 3: 180 يورو

الفئة 2: 650 يورو

الفئة 1: 950 يورو

وتبلغ تكلفة التذاكر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة 70 يورو.

 

ويخوض ريال مدريد الإسباني اختبارا صعبا حين يحل ضيفا على أرسنال الإنجليزي، في مواجهة مرتقبة، قبل لقاء الإياب المقرر في 16 أبريل الجاري.

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة ضد لاعبي ريال مدريد كيليان مبابي وأنطونيو روديغر، ما يسمح لهما بالمشاركة في المواجهة القارية المرتقبة.

وفي مواجهة ثانية تقام غدا أيضا، يستضيف بايرن ميونخ الألماني فريق إنتر ميلان الإيطالي، في لقاء يحمل طابعا خاصا، نظرا للمواجهات السابقة بين الفريقين، حيث سبق لإنتر أن تفوق على بايرن في نهائي عام 2010، ثم كرر فوزه عليه بدور الستة عشر في نسخة عام 2011، فيما حسم الفريق البافاري المواجهات لصالحه في دور المجموعات في نسخة عام 2022.

ويتطلع إنتر ميلان، وصيف نسخة عام 2023، للفوز باللقب الأوروبي الرابع في تاريخه والأول منذ موسم (2009 - 2010)، بينما يسعى بايرن للتتويج باللقب على أرضه في النهائي الذي سيقام يوم 31 مايو المقبل، خاصة أن المباراة قد تكون الظهور الأخير لنجمه توماس مولر قبل اعتزاله بعد 25 عاما قضاها مع النادي.

وتتواصل مباريات ربع النهائي بعد غد الأربعاء، حيث يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حسم لقب الدوري المحلي، فريق أستون فيلا الإنجليزي، في مواجهة تشهد صداما بين خبرة الفريق الباريسي وسلسلة انتصارات أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي أعاد الفريق لهذه المرحلة بعد غياب دام 42 عاما.

وفي لقاء رابع، تشهد مباراة برشلونة الإسباني مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، مواجهة بين هدافي المسابقة البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجمي الفريق الإسباني، وسيرهو جيراسي لاعب دورتموند.

وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد تخطيه بنفيكا البرتغالي (4 - 1) في مجموع المباراتين، بينما يسعى دورتموند، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على أرضه.

وسجل رافينيا 11 هدفا لبرشلونة في دوري الأبطال، فيما سجل سيرهو جيراسي 10 أهداف، متساويا مع هاري كين مهاجم بايرن، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي تسعة أهداف لبرشلونة في مشاركة رائعة له بدوري أبطال أوروبا.

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