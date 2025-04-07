الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

محافظ قنا يقدم واجب العزاء في شهيد الواجب محمود عبد الصبور

محافظ قنا
محافظ قنا

قدَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز طيبة بمحافظة الأقصر، الذي استُشهد أثناء ملاحقته لعناصر إجرامية خارجة عن القانون، وذلك خلال مأمورية أمنية بمحافظة الأقصر.

ورافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء كل من ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والنائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.

محافظ قنا يقدم واجب العزاء

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وأضاف "عبد الحليم" أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُثني عزيمة رجال الشرطة الشجعان، بل تزيدهم إصرارًا على مطاردة الخارجين عن القانون واقتلاع جذور الجريمة، مشيرًا إلى أن الشهيد النقيب محمود عبد الصبور يُعَد نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وستظل تضحياته مصدر إلهام لشباب قريته ومحافظته، للسير على دربه في حب الوطن والدفاع عنه.

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