واصلت مديرية التموين في المنيا، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والحفاظ على جودة الخبز المدعم والسلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

محافظ المنيا يوجه باستمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق

جاء ذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك.

وكيل وزارة التموين في المنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين في المنيا أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 50 مخالفة في المخابز، وذلك في ظل المتابعة اليومية للمخابز البلدية لضمان الالتزام بجودة الخبز، الى جانب 22 مخالفة فى مجال الأسواق والسلع ومطابقتها للمواصفات، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

عرض لحوم ودواجن غير صالحة في المنيا

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية شملت المرور على الأسواق لرصد الحالة التموينية ومدى توافر السلع وجودتها، وأسفرت الجهود عن تحرير 22 مخالفة تموينية تنوعت بين عرض لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الالتزام بممارسة النشاط التمويني، وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.

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