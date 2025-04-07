الزمالك يطلب نسخة من حكم المحكمة الفيدرالية

تقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي للمحكمة الفيدرالية يطلب خلاله الحصول على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النادي على الحكم الصادر في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك.

وتأتي هذه الخطوة بناء على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لغلق ملف هذه القضية.

وكانت المحكمة الفيدرالية رفضت الاستئناف المقدم من نادي الزمالك بخصوص الحكم الصادر لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو بالحصول على مبلغ 880 ألف يورو بعد فسخ التعاقد معه.

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