الإثنين 07 أبريل 2025
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أخبار مصر

العودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار

قادة مصر وفرنسا والأردن يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

قادة مصر وفرنسا والأردن،
قادة مصر وفرنسا والأردن، فيتو

 أكد قادة مصر وفرنسا والأردن ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع اتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.

وعقدت اليوم القمة المصرية الأردنية الفرنسية بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسبن.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. 

 

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