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رياضة

مؤتمر صحفي لـ بيسيرو غدًا للحديث عن مباراة الإياب أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية

بيسيرو
بيسيرو

يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر محمد عواد حارس مرمى الفريق المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويخوض الفريق تدريبه الأساسي في الخامسة مساء الغد على ملعب النادي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وفي سياق متصل يعقد المؤتمر الصحفي لـ ستيف باركر المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الواحدة والنصف ظهر الغد باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يخوض بطل جنوب أفريقيا تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران. 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم جوزيه بيسيرو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية محمد عواد حارس مرمى الفريق

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