السفارة الفرنسية: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تعكس رغبة حقيقية في توفير بيئة استثمارية مستقرة

أكد بسكال فورث، رئيس قسم الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، سواء في قطاع البنية التحتية أو في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، تعكس بوضوح رغبة حقيقية في توفير بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في المقام الأول.

جاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عقد اليوم الإثنين.

منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين فرنسا ومصر

وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في إصلاح البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الفرنسيين.

وأضاف رئيس قسم الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في مصر، أن هذه الرسائل الإيجابية تترك أثرًا أكبر في تشكيل الصورة الذهنية عن مصر مقارنة بأي أرقام أو مؤشرات اقتصادية يتم الإعلان عنها.

وأكد أهمية الرؤية طويلة المدى في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة.

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