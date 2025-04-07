الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السفارة الفرنسية: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تعكس رغبة حقيقية في توفير بيئة استثمارية مستقرة

منتدى الأعمال المصري
منتدى الأعمال المصري الفرنسي

 أكد بسكال فورث، رئيس قسم الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في مصر،  أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، سواء في قطاع البنية التحتية أو في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، تعكس بوضوح رغبة حقيقية في توفير بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في المقام الأول.

جاء ذلك خلال مشاركته فى  منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عقد اليوم الإثنين. 

 

منتدى الأعمال المصري الفرنسي  يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين فرنسا ومصر 

 وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي  يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في إصلاح البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الفرنسيين.

وأضاف رئيس قسم الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في مصر،  أن هذه الرسائل الإيجابية تترك أثرًا أكبر في تشكيل الصورة الذهنية عن مصر مقارنة بأي أرقام أو مؤشرات اقتصادية يتم الإعلان عنها.

وأكد أهمية الرؤية طويلة المدى في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتدى الأعمال المصري الفرنسي السفارة الفرنسية السفارة الفرنسية في مصر

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية