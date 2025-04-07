الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

القبض على المتهم بقتل نجل شقيقه في قنا

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل نجل شقيقه بطلق ناري خلال أيام العيد في نجع القرية، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تفاصيا مقتل شاب علي يد شقيقة 

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة مفاده مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة في نجع القرية التابع لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن المتهم في ارتكاب الواقعة عم المجني عليه يُدعى ع، يبلغ من العمر 43 عامًا، قتل نجل شقيقه إثر مشاجرة بسبب مشادات على قطعة أرض في نجع القرية مركز نقادة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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