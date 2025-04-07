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اقتصاد

السفارة الفرنسية: العلاقات بين مصر وفرنسا تسير في اتجاه إيجابي نحو المستقبل

منتدى الاعمال المصرى
منتدى الاعمال المصرى الفرنسى

 أكد بسكال فورث، رئيس قسم الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في مصر، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تسير في اتجاه إيجابي نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن تدفع الدول إلى العمل معًا بشكل أكبر لتجاوز الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

 

وأوضح فورث، أن العلاقات بين مصر وفرنسا لا تقتصر على المجالات التقليدية مثل التجارة والصناعة، بل تشمل أيضًا التعاون في مجالات متعددة مثل التعليم، الثقافة، والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال مشاركته فى  منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي عقد اليوم الاثنين 

  وأشار إلى عمق ونضج العلاقات المصرية الفرنسية، موضحا أن ما يميز هذه العلاقة هو القدرة على الحديث بصراحة ووضوح بين الجانبين، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل.

وأكد أن تعزيز هذه الروابط المتنوعة يساعد على تحسين فهم كل طرف لاحتياجات الآخر ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

 

العلاقة بين فرنسا ومصر تتميز بنضج استثنائي

أشار فورث، إلى أن "العلاقة بين فرنسا ومصر تتميز بنضج استثنائي، وهو أمر لافت في ظل تجربتي الممتدة لأكثر من 30 عامًا في العمل الدبلوماسي حول العالم، ويمكننا أن نقول كل شيء لبعضنا البعض بكل صراحة، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا في عالم يعاني من حالة من عدم الاستقرار

 

 

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لسفارة الفرنسية في مصر منتدى الأعمال المصري الفرنسي التجارة

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